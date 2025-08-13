アーティスト「KUROMI」が、新進気鋭のアーティストlilbesh ramkoとタッグを組んだ第1弾楽曲『OHIRUNE DAY DREAM』のMVティザー映像を公開、配信を開始した。また、大阪・名古屋・東京の3都市を回る対バンZeppツアーも開催される。＞＞＞『OHIRUNE DAY DREAM』MVのカットをチェック！（写真9点）若い世代の女性を中心に絶大な人気を誇る「クロミ」が、2025年10月、TOY'S FACTORYよりメジャーデビューし、本格的に音楽活動をスター