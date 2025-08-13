【KUROMI】メジャーデビュー曲『OHIRUNE DAY DREAM』MVティザー映像を公開！ Zeppツアーも決定
アーティスト「KUROMI」が、新進気鋭のアーティストlilbesh ramkoとタッグを組んだ第1弾楽曲『OHIRUNE DAY DREAM』のMVティザー映像を公開、配信を開始した。また、大阪・名古屋・東京の3都市を回る対バンZeppツアーも開催される。
＞＞＞『OHIRUNE DAY DREAM』MVのカットをチェック！（写真9点）
若い世代の女性を中心に絶大な人気を誇る「クロミ」が、2025年10月、TOY'S FACTORYよりメジャーデビューし、本格的に音楽活動をスタート。10月22日に1st EP『KUROMI IN MY HEAD』をリリース予定。「誰もが自分史上最高の自分を目指せる世界」を作るため、音楽を通してさらに世界中へメッセージを広げていく。
そんなアーティスト「KUROMI」が、第1弾楽曲『OHIRUNE DAY DREAM』のMV（ミュージックビデオ）のティザー映像を、KUROMI／クロミ公式YouTubeチャンネルにて公開した。また、各種音楽配信サイト・サブスクリプションサービスにて、本楽曲の配信も開始された。
『OHIRUNE DAY DREAM』は、ヒップホップ／ラップミュージック・シーンでも大きな注目を集めるlilbesh ramkoとタッグを組んだ楽曲で、メジャーデビューに向けたKUROMIの音楽に対する強い気持ちが込められたキャッチーなポップチューンになっている。本楽曲は10月22日（水）発売の1st EP『KUROMI IN MY HEAD』に収録される予定だ。
MVでは、「活動のはじまり」をコンセプトに、街中や河川敷など各地を歩くKUROMIが登場。これから始まる新たな音楽活
動への期待と、KUROMI自身のワクワクする気持ちが表現されており、今までに見たことのない新しいKUROMIとしての姿や表情を楽しむことができる。
また、MV本編は、8月28日（木）18時にKUROMI／クロミ公式YouTubeチャンネルにて公開される。
さらに、メジャーデビュー記念ツアーの日程と会場が決定。
2026年1月の大阪公演を皮切りに、名古屋、東京の全3都市のZeppホールで実施予定だ。本ツアーは、ゲストアクトを迎えた対バン形式で、出演アーティストは後日発表される予定。
どのようなツアーになるのか、アーティスト「KUROMI」にご注目を。
（C）25 SANRIO 著作（株）サンリオ
