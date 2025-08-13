「40代になると、持ち物はできるだけ軽い方がいいのですが、『安心感』もほしくなります」と語るのは、整理収納アドバイザーFujinaoさん。薄くて軽い財布や1台でマルチに使えるアイテムの活用など、バッグの中身をコンパクトにしながらも、出先での不安も減らすもの選びの工夫について語ります。1：軽量化のため、財布はフラグメントケースに年齢を重ねるにつれてバッグの重さが気になるようになってきました。【実際の写真】片付