「40代になると、持ち物はできるだけ軽い方がいいのですが、『安心感』もほしくなります」と語るのは、整理収納アドバイザーFujinaoさん。薄くて軽い財布や1台でマルチに使えるアイテムの活用など、バッグの中身をコンパクトにしながらも、出先での不安も減らすもの選びの工夫について語ります。

1：軽量化のため、財布はフラグメントケースに

年齢を重ねるにつれてバッグの重さが気になるようになってきました。

【実際の写真】片付けのプロが使う財布

そこでまず取りかかったのがお財布の軽量化です。それまで使っていたブランドもの財布をやめて、薄くて軽いフラグメントケースをメインのお財布にしました。愛用しているものは、6枚分のカードポケットと小銭も入るファスナー、お札も入ります。

カード類も極力減らすことで財布の厚みも減らすことができました。薄くて軽いので小さなカバンにもスッと忍ばせることができます。

2：一台で何役もこなすiPad miniが移動のお供

本に手帳にメモ帳、モバイルバッテリー…。あればあるほど便利ですが、いくつも持ち歩いていると荷物が重たくなってしまいます。

そこで私が頼りにしているのがiPad miniです。電子書籍を読むこともできますし、Apple Pencilを使えば手書きの手帳やメモの代わりにもなります。

仕事のメール、資料の確認も出先でできますし、iPhoneの充電（※）もできるのでモバイルバッテリー代わりに使っています。

※編集部注：USB-Cポート搭載モデルのiPad（参照 https://support.apple.com/ja-jp/108894)

突然の病院のつき添いや子どもの習い事の待ち時間など、長時間の暇つぶしにもこれがあれば安心と思える、マルチなアイテムのひとつです。

3：「ちょっと安心」セットはポーチに小分けに

コスメや常備薬も、軽量化のためにひと工夫。

防災も兼ねてあめやチョコレートを持ち歩くことも多いのですが、今はお菓子が入っていた小さな缶に入れています。口紅や目薬は収納しやすいよう四角い形状のものを選びました。

ハンドクリームも、そのまま持ち歩くのではなく無印良品の小分けボトルに入れて軽量化しています。

トローチはフィルムタイプがかさばらず便利です。

ハンカチはセリアで購入した薄くて小さなものを、コームは薄くて軽い無印良品の折りたたみ式のものを愛用しています。

40代の今、私が大切にしているのは「不安をなくすものを、厳選して持ち歩く」こと。なんでもバッグにつめこむのではなく、コンパクトだけど自分を安心させてくれるアイテムを都度見直すことが大事だと考えています。

今回紹介したバッグの中身を基本にすれば、飛行機距離の日帰り出張も、バッグ1つで気軽に出かけられています。

バッグの中身が整うと、気持ちまでスッと軽くなる。そんな感覚を、これからも大切にしていきたいと思っています。