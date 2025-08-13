ここ数年（とりわけコロナ禍以降）よく耳にするようになった「SFプロトタイピング」。いったいどのようなアプローチによって、どんな成果をもたらすメソッドなのか。設立から5周年を迎えた「WIRED Sci-Fiプロトタイピング研究所」の所長・小谷知也が、意外と知らないSFプロトタイピングのあれこれを解説！