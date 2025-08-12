全世界累計発⾏部数1500万部突破の『週刊少年ジャンプ』連載人気作『SAKAMOTO DAYS』。毎週⽉曜24時からテレ東系列ほか、Netflixほか配信サービスにて放送中のTVアニメ第2クールがいよいよJCC編入試験編に突入！SP予告およびビジュアル、そして新キャスト情報が到着した。⽇常×⾮⽇常の殺し屋ノンストップアクションTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』は、鈴⽊祐⽃による同名漫画を原作とし