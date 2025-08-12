【SAKAMOTO DAYS】第17話 JCC編入試験編突入！ 前野智昭・金元寿子・橘龍丸が参戦ッ
全世界累計発⾏部数1500万部突破の『週刊少年ジャンプ』連載人気作『SAKAMOTO DAYS』。毎週⽉曜24時からテレ東系列ほか、Netflixほか配信サービスにて放送中のTVアニメ第2クールがいよいよJCC編入試験編に突入！ SP予告およびビジュアル、そして新キャスト情報が到着した。
⽇常×⾮⽇常の殺し屋ノンストップアクションTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』は、鈴⽊祐⽃による同名漫画を原作としたアニメーション作品。
元・伝説の殺し屋である坂本太郎が、愛する家族との平和な日常を守る為、仲間と共に迫りくる刺客と戦う、殺し屋ソリッドアクションストーリー。
坂本たちが大暴れする日常×非日常の殺し屋ノンストップアクションだ。
第1クールは坂本たちが、謎の人物 ”✕（スラー）” が放つ強靭な殺し屋たちを圧倒的な戦闘力と団結力で次々に打ち倒して終幕。そして、待望の第2クールがいよいよ開幕！
第17話「Have a nice flight」（8月18日放送）から、いよいよJCC編⼊試験編がスタートする本作。
殺連関東⽀部を壊滅状態に追い込むも⼀時撤退した ”✕（スラー）” の正体が殺し屋養成施設「Japan Clear Creation」、通称JCC時代の同期・有⽉であることを知った坂本たち。⼿掛かりを求め、JCCの編⼊試験に臨むべくシンと共に⾶⾏機へと乗り込む。
⽇常×⾮⽇常の殺し屋ノンストップ・アクションの新たなカウントダウンが始まる。
このたび、JCC編⼊試験編の新ビジュアルを初公開！
⼤空を舞う坂本太郎やシンをはじめ、⼀緒にJCC編⼊試験に挑む受験⽣の勢⽻真冬、⾚尾晶、⻁丸尚、加⽿丈⼀郎、軟柔、そしてORDER兼映画監督の京の姿を収めた爽快なビジュアルからは、『SAKAMOTO DAYS』らしいユーモアと躍動感、死線の中の軽妙さがにじむ。
さらに、このたびJCC編⼊試験編SP予告を初公開！
”✕（スラー）” の⼿掛かりを求め、JCC に⽣徒として潜⼊しようとするシンと坂本。殺し屋スキルを磨いてきた超個性的な受験⽣たちと相対しながらも無事に試験を突破することができるのか!?
試験の追加メンバーである⻁丸、加⽿、軟柔の映像も初公開となる。
さらに新キャスト情報も到着。
JCC編⼊試験に推薦組として途中から参加する、殺し屋時代の坂本を ”推し” として神格化している⻁丸尚を⾦元寿⼦、極度の⼈⾒知りで聴覚が異常に優れている加⽿丈⼀郎を前野智昭、特徴的なゴーグルを⾝につけ、無⾔を貫く謎の多い存在の軟柔を橘⿓丸が演じる。
「推しへの崇拝⼼が⾼く、その熱量を抱えたまま感情があっちこっちとテンポよく爆発していくので、置いていかれないように演じる際は気合いが⼊りました！」と金元寿子。
前野智昭は「我々声優は『ハキハキとしっかり伝える』という基礎的な事を無意識に実践していますが、加⽿を演じる上ではそのほぼ真逆を意識し、彼の個性をしっかりお届けできるよう気合いを⼊れてアフレコに臨んでいます」と演技のこだわりを語った。
橘龍丸は「わたしから⾔えるのは「いろんな意味で気がついたら終わってました！」ということです」と何だか皆まで語れない様子。
そして新キャラクターたちが登場する第17話のあらすじはこちら！
＜第17話「Have a nice flight」＞
✕（スラー）たちの襲撃によって、壊滅状態となった殺連関東⽀部。✕たちは、規格外な強さの篁を前に⼀時撤退するも、既に新たな計画に向けて動き出していた。
⼀⽅、坂本はずっと追っていた✕の正体が、JCC時代の同期・有⽉である事を知り、衝撃を受ける。更なる⼿がかりを求め、豹の助⾔でJCCのデータバンクを探ることに。
早速、坂本はJCCの編⼊試験を受ける為、シンと共に⾶⾏機へと乗り込んだ！
☆第17先行カットや新キャスト＆キャラクタービジュアルなどをチェック！（写真20点）＞＞＞
続々と新キャラクターも登場し、目まぐるしい展開を見せる『SAKAMOTO DAYS』、最新情報は、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』公式サイト、公式SNSにて順次発信。ぜひご注⽬ください♪
（C）鈴⽊祐⽃／集英社・SAKAMOTO DAYS 製作委員会
