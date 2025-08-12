11日までの記録的な大雨により、JRでは依然ダイヤの乱れが続いていて、お盆をふるさとで過ごす帰省客にも影響が出ています。 【写真を見る】記録的大雨でJRダイヤ乱れ続く…お盆の帰省に影響河川プールは土砂流入で営業中止大分 大分県内のJRは、日豊線が通常通行、久大線と豊肥線は本数を減らして運行しています。特急は久大線の「ゆふ」が減便して運行。豊肥線は豊後荻駅から熊本方面への運行が依然取り止めで、九州