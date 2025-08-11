7月25日（金）より全国公開中、Wヒーローによる豪華2本立て、映画『仮面ライダーガヴお菓子の家の侵略者』、映画『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー復活のテガソード』の大ヒットを記念して、仮面ライダーガヴ＆仮面ライダーゼッツバトンタッチイベントが8月11日（月・祝）に開催された。『仮面ライダーガヴ』（毎週日曜午前9：00〜9：30／テレビ朝日系）は人間をさらおうとする知的生命体《グラニュート》から人々を守るため