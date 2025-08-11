大雨で水に漬かった農業用車両＝11日午後1時43分、熊本県玉名市道路や田畑に水があふれ、街中の店舗は泥だらけに。崩れた土砂は容赦なく集落に流れ込んだ。11日に記録的大雨に見舞われ、各地で被害が相次いだ熊本県。「不安」「寝られない」。復旧に追われる住民からは疲れた声が漏れた。避難途中の家族4人が土砂崩れに巻き込まれ、1人が安否不明となった甲佐町の現場では、住宅裏の崖が崩れ、茶色い山肌がむき出しに。地面が