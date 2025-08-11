2025年日本国際博覧会（以下、大阪・関西万博）に出店中の「アニメイト大阪・関西万博店」にて、『ハリー・ポッター』特設コーナーinアニメイト大阪・関西万博店」が8月29日（金）から9月11日（木）の期間限定で開催される。『ハリー・ポッター』シリーズは、J.K.ローリングにより生み出されたファンタジー小説。同作をベースにした映画シリーズは2001年から2011年までに全8作が公開され、大ヒットとなった。さらに同一世界観の映