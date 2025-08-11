【ハリー・ポッター】アニメイト大阪・関西万博店に特設コーナー展開！
2025年日本国際博覧会（以下、大阪・関西万博）に出店中の「アニメイト大阪・関西万博店」にて、『ハリー・ポッター』特設コーナーinアニメイト大阪・関西万博店」が8月29日（金）から9月11日（木）の期間限定で開催される。
『ハリー・ポッター』シリーズは、J.K.ローリングにより生み出されたファンタジー小説。同作をベースにした映画シリーズは2001年から2011年までに全8作が公開され、大ヒットとなった。さらに同一世界観の映画『ファンタスティック・ビースト』シリーズ3作品、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』など、その魔法ワールドは今も広がり続けており、世界中の人々を魅了している。
会場内「西ゲートゾーン」リングサイドマーケットプレイス西1階に出店中の「アニメイト大阪・関西万博店」では、ハリー・ポッターやセブルス・スネイプなどの人気キャラクターがイラスト化されたアルティメタルバッジや、バーティー・ボッツの百味ビーンズやピグミーパフなど作品を象徴するアイコンがモチーフのアクリルチャームコレクションなど、ファンにはたまらない嬉しいアイテムが登場する。
【関連画像】『ハリー・ポッター』特設コーナーに登場するアイテムをチェック！
