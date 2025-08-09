夏の帰省などに使える、大人世代の着まわしアイデアを紹介します。教えてくれるのは、教えてくれるのは、肌や目、唇などの色から、似合う配色や着こなしなどのパーソナルスタイリングを行っている河村純子さん（50代）。私物の8アイテムでつくる、おすすめの帰省コーディネートを4つ解説してもらいます。タンクトップ＋薄手の羽織りは万能な組み合わせ夏の帰省は、なるべく荷物をコンパクトにまとめたいもの。私は毎年「ノースリー