夏の帰省などに使える、大人世代の着まわしアイデアを紹介します。教えてくれるのは、教えてくれるのは、肌や目、唇などの色から、似合う配色や着こなしなどのパーソナルスタイリングを行っている河村純子さん（50代）。私物の8アイテムでつくる、おすすめの帰省コーディネートを4つ解説してもらいます。

タンクトップ＋薄手の羽織りは万能な組み合わせ

夏の帰省は、なるべく荷物をコンパクトにまとめたいもの。私は毎年「ノースリーブ＋羽織り」の組み合わせを軸にアイテムを用意します。

【写真】ワンピース×カーデ肩巻きで洗練＆ラクな帰省コーデ

上のコーディネートのように、シンプルなタンクトップに薄手のカーディガンを肩に巻くと、着こなしのアクセントになりますし冷房対策にも便利です。

＜着用アイテム＞

・タンクトップ：エディション

・デニムパンツ：ウォードブルー

・肩に巻いたカーディガン：ユニクロのライトVネックカーディガン（数年前のもの）

・バッグ：chiiiibag

・サンダル：ハワイアナス

親戚の集まりはワンピースできちんと感をプラス

一着あると重宝するのが、シワになりにくいワンピース。親戚の集まりなど、少しきちんと感がほしい場面にぴったりです。

羽織りはどんなものも合いますが、この日は赤のシースルートップスを肩からふわりと巻いて差し色にしました。コーディネートに赤みをプラスすると、着こなしが一気に華やぎます。

＜着用アイテム＞

・ワンピース：アマーク

・肩に巻いたトップス：6（ROKU）

・バッグ：chiiiibag

・サンダル：ハワイアナス

移動日は着心地ラク＆クリーンな白デニムをチョイス

移動日は、着心地のいいデニムスタイルで。冷房対策にシースルートップスを羽織って、カジュアルになりすぎないようにバランス調整しました。

白デニムなら清潔感があり、軽やかな印象に。シースルートップスのインナーはボトムと明度を合わせると、すっきり見えます。

＜着用アイテム＞

・トップス：6（ROKU）

・中に着たタンクトップ：ノーブランド

・デニムパンツ：ウォードブルー

・バッグ：エルベシャプリエ

・サンダル：ハワイアナス

ハーフパンツにキレイめトップスを合わせてラフさを調整

涼しく快適ですがラフ度の高いハーフパンツは、フリルつきのノースリーブブラウスでキレイめにシフト。リラックス感と上品さのバランスが、大人世代にぴったりです。

＜着用アイテム＞

・フリルシャツ：ジャーナルスタンダードラックス

・中に着たタンクトップ：ノーブランド

・パンツ：ユニクロC（数年前のもの）

・バッグ：chiiiibag

・サンダル：ハワイアナス

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください