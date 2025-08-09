全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・千駄木のカフェ 『雨音（あまね）茶寮』です。季節に合わせた和と洋の甘味でほっとひと息築70年以上という古民家に雲のようなフォルムの白い暖簾が映えるかわいらしい店構え。「丸い気持ちで過ごしてほしいという気持ちを込めて、棚やカウンターなど角を丸くしてるんです」と話す、オーナーの那須野浩美さん。ほっこりとした雰囲気の