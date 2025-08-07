サッカーJ2の大分トリニータは7日、J1のアルビレックス新潟から攻撃的MF落合陸（26）を期限付き移籍で獲得したと発表しました。今季の補強はグレイソン、三竿雄斗に続き３人目です。 【写真を見る】大分トリニータ、J1新潟からMF落合陸を期限付き移籍で獲得今季補強3人目 落合陸は、柏レイソルの下部組織出身で、東京国際大学を経て、2022年から特別指定選手として柏でプレー。その後、2024年にはJ2の