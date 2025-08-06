徳島市の阿波踊りを前に、開催期間中に大規模地震が発生した場合を想定した訓練が、8月6日に徳島市で行われました。この訓練は、阿波踊りの開催期間中に大規模地震が発生した際、迅速かつ適切な対応ができるようにと、阿波おどり未来へつなぐ実行委員会と徳島市が共同で実施したものです。6日に徳島市役所で行われた訓練には、県や市の職員、警察、消防など約20人が参加。震度6弱、5メートルの津波が来ることを想定し、避難