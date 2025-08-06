県東部の医療体制の再編などについて話し合う会議が8月5日の夜に県庁で開かれ、阿波病院が2026年度中に閉院し、吉野川医療センターに統合されることが合意されました。県東部の医療体制の再編をめぐっては、県や地元の医療関係者でつくる「県東部地域医療構想調整会議」で、持続可能な医療提供体制の実現に向けた協議が続いています。5日夜に行われた会議では、阿波病院の担当者から、患者数の減少や医師不足、開院から77年