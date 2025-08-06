徳島市の吉野川橋アンダーパスで8月6日、大型トラックが高さ制限ゲートに接触する事故があり、4時間にわたって通行止めとなりました。（通報した県の職員）「ゲートが傾いているなと思ったんですよ、第一印象が」警察によりますと、6日の午前10時50分頃、徳島市の吉野川橋南詰のアンダーパスに設置された、高さ3.6mの制限ゲートに、大型トラックの荷台が接触しました。（県の担当者）「手前のゲ