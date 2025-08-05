JR徳島駅前から阿波おどり会館にかけての「ヤシの木」の老木化を受け、8月5日、樹木医による調査が行われました。調査は、樹齢90年を経過し、老木化が進んでいることを受け、県が行いました。5日は、JR徳島駅前から阿波おどり会館前までの、県が管理するヤシの木、51本について樹木医による安全確認が行われました。樹木医はハンマーで幹の音を確認したり、表面に大きな穴が開いていないかなど、一本一本、注意深く調べてい