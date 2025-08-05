パディントンといっしょに世界各国へ。旅気分を満喫できるビュッフェ暑い夏の昼下がり、ヨーロピアンなクラシックホテル「ザ・リッツ・カールトン大阪」で世界旅行に訪れてみませんか。ホテル内のイタリアンレストラン「スプレンディード」のアフタヌーンビュッフェでは、世界各国15の海辺の街からインスパイアされたバカンス気分が満載のスイーツとセイボリーが味わえます。しかも今回はイギリス発の人気キャラクター・パディント