『突然ですが占ってもいいですか？』（フジテレビ系）に出演した、プロフィギュアスケーターの村上佳菜子。タレントの王林とともに、タロット占いを得意とする彌彌告（MiMiKO）氏の占いを受けたのだが、その際に語った夫への熱い思いが話題となっている。【写真】「浮かれすぎ」批判を浴びた顔出し夫と村上佳菜子のツーショット村上佳菜子、夫との相性は「良くない」「最初に、村上さん自身について鑑定した彌彌告さん。“実は自