8月の食品衛生月間にあわせて、大分市の高校生らが一日食品衛生監視員に委嘱されました。 【写真を見る】高校生らが一日食品衛生監視員に委嘱商業施設で温度管理など確認大分 この取り組みは、大分市保健所と市の食品衛生協会が共同で企画したものです。5日は調理師を目指す市内の高校生や専門学校生ら合わせて6人が、一日食品衛生監視員に委嘱されました。このあと6人は、大分市のトキハわさだタウンの食品売り場で、消費期