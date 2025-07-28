バレーボールネーションズリーグ女子バレーボールのネーションズリーグ（VNL）女子3位決定戦が現地27日、ポーランドで行われ、世界ランキング4位の日本は、同3位の地元ポーランドに1-3（15-25、26-24、16-25、23-25）で敗れた。表彰台は逃したものの、海外からは容易には屈しない粘りの守備に賛辞が寄せられている。完全アウェーの中で迎えた女子3位決定戦。国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボー