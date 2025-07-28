昨夏にロンドンを本拠地とするクリスタル・パレスに移籍した鎌田大地。28歳の日本代表MFはプレミアリーグへの適応に苦しんだが、最終的には世界最高のカップ戦とされる伝統のFAカップでクラブ史上初の優勝に貢献した。その鎌田は自身のYouTubeチャンネルを更新し、パレスはチーム全員が仲がいい珍しいチームだと語っていた。いい人ばっかりで嫌な人間が一人もおらず、ビックリしたとのこと。そのうえで、ドイツのフランクフルトで