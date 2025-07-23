¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½FW¤Ïº£²Æµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØSkySport¡Ù¤Î¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥×¥ì¥Ã¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥­¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë25ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½FWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É²¤½£Ê£¿ô¥¯¥é¥Ö¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ä¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ç³èÌö¤·¤¿Ä®Ìî¤Ï2023Ç¯1·î¤ËÅö»þ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬2Éô¤Î¥­¡¼¥ë¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï2Éô¤Ç31»î¹ç