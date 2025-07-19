¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤¬18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö3ÈÖDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£1²ó¤ËÀèÀ©¤Î26¹æ3¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¡Ê4－1¡Ë¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¤ÏÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¤ò½ª¤¨¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤é¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤¬ºÆ³«¡£MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤ÉÊÆÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬»î¹ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£¡Ö¥ªー¥ë