iOS版「Grok」：コンパニオンモード】 7月15日 実装 xAIは、AIアシスタント「Grok」において、3Dキャラクターと対話できる「コンパニオンモード」の提供を開始した。 コンパニオンモードは、iOS版「Grok」の設定より「Enable Companions」をオンにすることで利用可能。現時点では美少女キャラの「Ani」とレッサーパンダの「Bad Rudi」が利用できるほか、名称