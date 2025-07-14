(³ô) JS¥Õ¥¡¥ó¥À¥ê¡ÊTDB´ë¶È¥³¡¼¥É¡§502060057¡¢»ñËÜ¶â1²¯±ß¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶2-16-1¡¢ÂåÉ½¼ò°æÌÀÉ§»á¤Û¤«1Ì¾¡Ë¤Ï¡¢7·î14Æü¤ËÅìµþÃÏºÛ¤Ø¼«¸ÊÇË»º¤ò¿½ÀÁ¤·¡¢Æ±ÆüÇË»º¼êÂ³¤­³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÇË»º´Éºâ¿Í¤Ë¤Ï¡¢¹âÈøÏÂ°ìÏºÊÛ¸î»Î¡Ê±ÊÂôÁí¹çË¡Î§»öÌ³½ê¡¢Ãæ±û¶èÆüËÜ¶¶3-3-4¡¢ÅÅÏÃ03-3273-1800¡Ë¤¬ÁªÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¿·³ã¸©Æâ¤ËÈ¾Æ³ÂÎ¹©¾ì¤ò¹½¤¨¤ëÁ°¿È´ë¶È¤Î»ö¶È¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤«¤é½Ð»ñ¤ò¼õ¤±¡¢2021Ç¯¡Ê