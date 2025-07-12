2025年も夏のボーナスシーズンが到来しました。ボーナスも毎月の給与と同じく、額面から税金や社会保険料が引かれたものが手取りとなります。 昨年と今年で額面が同じなら手取りも同じだと思いがちですが、実はボーナスの「手取り額」は、さまざまな要因によって変動します。 本記事では、昨年と比べてボーナスの手取りが減った場合に考えられる理由、そして「額面50万円」は平均より多い