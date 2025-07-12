右腕ナストリニは2023年7月にホワイトソックスへトレード放出していたドジャースは11日（日本時間12日）、ニック・ナストリニ投手をマーリンズからウエーバーで獲得したと発表した。代わってノア・デービス投手をメジャー出場前提の40人枠から外す事実上の戦力外（DFA）とした。25歳のナストリニは2021年ドラフト4巡目でドジャース入り。2023年7月にランス・リン、ジョー・ケリー両投手をトレード獲得した際に有望株の1人とし