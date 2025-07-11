メッツなどで活躍…今季は3Aの50試合で打率.294西武は11日、JD・デービス内野手を獲得したことを発表した。メッツ時代の2019年にシーズン22本塁打を放つなど、MLB通算72発の大砲。デービスは球団を通じ、「伝統ある埼玉西武ライオンズの一員になることができ大変光栄です」と語った。背番号は「10」に決まった。デービスは2017年にアストロズでメジャーデビューを果たすと、メッツに移籍した2019年に覚醒。140試合で打率.307、