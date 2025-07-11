6月末、和歌山から中国へと返還されたジャイアントパンダ4頭の元気そうな最新映像が、中国のSNS上で公開されました。【映像】歩きまわるジャイアントパンダ7月10日に中国・四川省の成都ジャイアントパンダ繁殖研究基地が公開したのは、和歌山県白浜町のアドベンチャーワールドで生まれた4頭のパンダ、良浜、結浜、彩浜、楓浜の最新映像です。4頭は6月28日に成都市に到着後、隔離され検査を受けていて、中国での4頭全ての映像