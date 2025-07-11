もっとお得な「最安モデル」新登場！トヨタは2025年7月10日、「クラウン（スポーツ）」を一部改良し、新たに「SPORT G（以下、スポーツ G）」グレードを追加しました。このクルマはどのような特徴を持つのでしょうか。新登場！ 最安モデルの気になる仕様とは？【画像】超カッコいい！ これが一番“安い”トヨタ新「クラウンSUV」です！（30枚以上）2022年に発表された16代目クラウンは、従来のセダンの枠を超え、クロスオー