「ホロライブ・ナイト」が開催された大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手が所属するドジャースは5日（日本時間6日）、本拠地で行われたアストロズ戦で女性VTuberグループ「ホロライブ」とのコラボイベントを実施した。「最高！」「えぐいな」とファンも興奮している。「ホロライブ・ナイト」と銘打たれた試合では、「一伊那尓栖（にのまえ いなにす）」「IRyS（あいりす）」「古石ビジュー（こせき びじゅー）」が登場。