「ホロライブ・ナイト」が開催された

大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手が所属するドジャースは5日(日本時間6日)、本拠地で行われたアストロズ戦で女性VTuberグループ「ホロライブ」とのコラボイベントを実施した。「最高!」「えぐいな」とファンも興奮している。

「ホロライブ・ナイト」と銘打たれた試合では、「一伊那尓栖(にのまえ いなにす)」「IRyS(あいりす)」「古石ビジュー(こせき びじゅー)」が登場。試合開始アナウンスやエールビデオ、7回裏に行われる「Take Me Out to The Ball Game」の他、場内を盛り上げる「Make Some Noise」も行い、ファンも一緒になって声を出した。

ドジャース公式インスタグラムは6日(同7日)、「ドジャースタジアムでの『ホロライブ・ナイト』に参加してくれてありがとう!」と綴り、当日の様子を公開。場内ビジョンに登場した3人や、始球式、球場周辺で行われたファン興奮のイベントの様子をアップした。

コラボイベント開催自体は6月に発表されていたものの、実施されて改めてファンも注目したようだ。「すごいなホロライブ」「最早風物詩かな」「めっちゃかわいい」「ドジャスタが可愛いに溢れてる」「平和な世界」「天国ですか」と日本人からも笑顔が広がったほか、「Wooooo」「最高!」「ファンタスティック!」「完璧だ」「キューーーーート」と英語でも反応が殺到した。(Full-Count編集部)