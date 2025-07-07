7·î7Æü¤ÏÇ¯¤Ë1ÅÙ¡¢¿¥É±¤ÈÉ§À±¤¬½Ð²ñ¤¦¼·Í¼¤Ç¤¹¡£ÂçÊ¬»Ô¤Î¤´¤È¤¦ÍÄÃÕ±à¤Ç¤Ï3ºÐ»ù¤«¤é5ºÐ»ù¤Þ¤Ç¤Î±à»ù¤ª¤è¤½120¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Æ¼·Í¼½¸²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÍÄÃÕ±à¤Ç¼·Í¼½¸²ñÃ»ºý¤Ë¹þ¤á¤¿120¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´¤Ï¡©ÂçÊ¬ »Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÀèÀ¸¤Î¥Ñ¥Í¥ë·à¤Ç¼·Í¼¤ÎÍ³Íè¤ò³Ø¤Ó¡¢¥¯¥¤¥º¤ä²Î¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Ã»ºý¤Ë´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£¤É¤ó¤Ê¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤«Ê¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê»Ò¤É¤â¡Ë¡ÖÂ­¤¬Â®¤¯¤Ê