ÂçÊ¬¸©Æâ¤Ï7Æü¤â³ÆÃÏ¤Ç¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢9ÆüÏ¢Â³¤Ç·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Í³ÉÛ»Ô¤Ç6Æü¹âÎð¤ÎÃËÀ­¤¬Ç®Ãæ¾É¤Ç»àË´¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÇ®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤Ç78ºÐÃËÀ­¤¬»àË´9ÆüÏ¢Â³¤ÇÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥ÈÈ¯É½ÂçÊ¬ ¸©Æâ¤Ç¤Ï»Ë¾åºÇÂ®¤ÎÇß±«ÌÀ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿6·î27Æü¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢9Æü´ÖÏ¢Â³¤ÇÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 7Æü¤âÆüÅÄ»Ô¤Ç37.1ÅÙ¤Ê¤É4¤«½ê¤ÇºÇ¹âµ¤²¹¤¬