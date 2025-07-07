DSËÜÍè¤Î»Ñ¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡©ºÇ¿·¤ÎNo8¤³¤½¡¢DSËÜÍè¤Î»Ñ¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥·¥È¥í¥¨¥ó¤«¤éÆÈÎ©¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆºÆ½ÐÈ¯¤·¤¿DS¤Ë¤è¤ë¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤äBMW¤Ê¤É¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¿¶¤ê¸þ¤«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Âç¤­¤Ê´üÂÔ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¾¥Ö¥é¥ó¥ÉËÜÍè¤Î¥«¥¿¥Á¡©DS No8¶á¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¾åµéEV¤Ï¥³¥ì¸½¹Ô¤Î9¤âÁ´130Ëç¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÆÈÆÃ¤À¡£¥ë¡¼¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ï¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¯É÷¤Ç