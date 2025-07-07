7·î26Æü¤Ë½¢¹Ò¤¹¤ë¥Ûー¥Ðー¥¯¥é¥Õ¥È¤Î¶õ¹Á¥¢¥¯¥»¥¹ÊØ¤ÎÍ½Ìó¤Î¼õÉÕ¤¬7Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢½éÆü¤ÎÂè1ÊØ¤Ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥Ûー¥Ðー¥¯¥é¥Õ¥È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï½¢¹ÒÆü¤ÎÂè°ìÊØ¾èÁ¥¼Ô¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥±¥Ã¥ÈÇÛÉÛ¤Ø ÂçÊ¬»Ô¤ÈÂçÊ¬¶õ¹Á¤ò35Ê¬¤Ç·ë¤Ö¥Ûー¥Ðー¥¯¥é¥Õ¥È¤Î¶õ¹Á¥¢¥¯¥»¥¹ÊØ¤Ï¡¢7·î26Æü¤Ë1Æü4±ýÉü¤Ç±¿¹Ò¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Î¶õ¹Á¥¢¥¯¥»¥¹ÊØ¤ÎÍ½Ìó¤Î¼õ