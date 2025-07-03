2024Ç¯11·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿PlayStation 5 Pro(PS5 Pro)¤Ï¡¢´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤¬ÀÇ¹þ11Ëü9980±ß¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â³Û¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥²¡¼¥àµ¡¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊPS5 Pro¤¬¡¢2026Ç¯¤ËÂçµ¬ÌÏ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢PS5¤Î¼çÇ¤Àß·×¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Þ¡¼¥¯¡¦¥µ¡¼¥Ë¡¼»á¤¬¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎTom's Guide¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£PS5 Pro is getting a big upgrade in 2026 - I asked Mark Cerny what¡Çs coming, and why AMD¡Çs future PC GPUs feel more