スタジオ地図・細田守監督作品『サマーウォーズ』の公開15周年を記念した「劇場公開15周年記念 サマーウォーズ展」にて、映画の世界を体感できる！？この夏、ひらかたパークで「陣内家」の夏休みを体験しよう。☆展覧会イメージをチェック！（写真4点）＞＞＞大阪府枚方市の「ひらかたパーク」にて2025年7月19日（土）から8月31日（日）の期間、「劇場公開15周年記念 サマーウォーズ展」が開催される。『サマーウォーズ』はイン