2025年7月5日（土）から放送開始となるアニメ『青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない』の放送直前の6月21日（土）に実施された先行上映会のオフィシャルレポートが到着！キャスト陣が語るキャラクターたちの変化や成長への想いをお届けしよう。本作は累計発行部数300万部突破の鴨志田一の人気小説 ”青春ブタ野郎” シリーズを原作としたTVアニメシリーズ。主人公・咲太と心揺れる少女たちとの、切なくも瑞々しい思春期ファ