G1¥Ö¥é¥¸¥ëÂç¾Þ³¤³°¶¥ÇÏ¡¢¸½ÃÏ22Æü¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥¬¥Ù¥¢¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±¹ñºÇÂç¤ÎG1¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂç¾Þ¡Ê¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÇÍ¥¾¡µ³¼ê¤¬Îä¤ä´À¤ò¤«¤¤¤¿¡ÈÂç¥Á¥ç¥ó¥ÜÌ¤¿ë¡É¤ÎÈ¿¶Á¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áá¡¹¤ÈÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢¥´¡¼¥ëÄ¾Á°¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤ï¤äº¹¤·ÀÚ¤é¤ì¤ëÀ£Á°¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤è¤¯»÷¤¿¥·¡¼¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÆüËÜ¤Î¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö±»Æó¤Ä¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥®¥ê¥®¥ê¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ