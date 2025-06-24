¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢º×¤ê¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢. jp Week¡×¤ò³«ºÅ¡ª2025Ç¯¤Ï¡Ö¥ä¥ó¥°¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤­¤ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢.jp Week¡×  ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«»ÏÆü¡§2025Ç¯7·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È