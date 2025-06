5年ぶりの海外開催となる、「トミカ」の世界を体感できるイベント「トミカ博2025 in TAIWAN」が2025年6月28日(土)〜9月14日(日)の期間で開催される。開催を記念して「台湾タクシー」が新登場!☆台湾タクシーや「トミカ博2025 in TAIWAN」イメージをチェック!(写真5点)>>>タカラトミーのダイキャスト製ミニカー「トミカ」の55周年を記念して、トミカの世界を体感できるイベント「トミカ博2025 in TAIWAN 」(主催:L.E.I