トランプはアメリカ国内で生産せよというが、そんなことが可能なのか？スマートフォンの価格が高くなれば、我々の日常生活に多大の影響が及ぶ。インドへ生産移転でも25％課税Appleは5月の初めに、アメリカで販売するiPhoneの大半を6月末までにインドで生産すると発表した（日本経済新聞、5月15日）これに対して、トランプ大統領は、iPhoneをアメリカ国内で生産しなければ、少なくとも25%の関税を課すことになるとした（日本経済