¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤³°¹ñ¿Í¤òÀ¤³¦¤ÇÂçÁÜº÷¡ª ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó°¦¤¬¥¹¥´¤¹¤®¤ë³°¹ñ¿Í¤ò¤´¾·ÂÔ¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦¡ª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¹Ô¤­¤¿¤¤¿Í±þ±çÃÄ¡×(Ëè½µ·îÍËÆüÌë8»þ54Ê¬ ¢¨6·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤ÏÌë8»þÊüÁ÷)¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¿Í¤ÎÍèÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖÀ¤³¦¡ª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¹Ô¤­¤¿¤¤¿Í±þ±çÃÄ¡×ºÇ¿·²ó»ø¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ò¶»¤Ë¡ÄÇ°´ê¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ø¡ª¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ºß½»¤Î¡Ö»ø¡×¤ò°¦¤¹¤ë¥À¥Ë¥¨¥ë¤µ¤ó¡£µîÇ¯¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿±Ç²è¡Ö»ø¥¿¥¤¥à¥¹