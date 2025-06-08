おから×豆腐で、ふんわり軽やか。チーズのコクがあとを引く、ヘルシーなチーズナゲットを作ってみませんか？揚げたてを頬ばれば、外はカリッと、中はふわふわ＆チーズがとろり。クセになる食感とほどよい塩けで、ついつい手が伸びるおいしさです。お財布にもやさしく、おつまみにもおやつにも大活躍しますよ。『おからのチーズナゲット』のレシピ材料（作りやすい分量）おから……100g木綿豆腐……1/2丁（約150g）プロセスチーズ