アメリカ連邦議会でロシアに対する追加制裁を求める声が高まっています。ロシアがウクライナとの速やかな停戦に消極的な姿勢を示していることを受け、ロシア産石油や天然ガスを購入する国に最低500％の関税を課すという2次制裁の法案が提出されました。6月2日放送の『ＣＢＣラジオ #プラス！』では、パーソナリティの光山雄一朗アナウンサーとＣＢＣ論説室の石塚元章特別解説委員が、この法案の背景と狙いについて詳しく解説しまし